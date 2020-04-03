Megastar Tarkan'dan koronavirüs paylaşımı!

Megastar Tarkan, Instagram hesabında coronavirüs'e ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Tarkan, paylaşımının açıklama kısmına şu notu düştü:

"Zor zamanlar...

Bu coronalı günleri el birliği ile atlatacağız elbet. Bu tuhaf zamanlar da geçecek.

Ufuktan yine umutlar göz kırpacak.

Baharlar, yazlar gelecek...

Zaten biliyorsunuz ama ben de söylemeden edemeyeceğim:

Mümkün mertebe evde kalmaya çalışalım, yakın temastan kaçınalım, ellerimizi sıkça ve iyice yıkayalım, gerekli ortam ve durumlarda maske takalım.

Herkese sabır diliyorum."

Tarkan'ın bu paylaşımına beğeni üstüne beğeni yağdı.

İşte megastar Tarkan'ın paylaşımı:

HAYRANLARINDAN CANLI YAYIN İSTEĞİ

Birçok takipçisi Tarkan'ın paylaşımın altına Instagram canlı yayın isteğinde bulundu.

İşte o yorumlardan bazıları:

"Canlı yayın konseri istiyoruz canısı"

"Canlı yayın yap abi çok ihtiyacımız var sana nolursun"

"Canlı yayın konseri istiyoruz valla çok moral olacak keşke yapsanız."

"Canlı yayında konser yapsan ne dert kalır ne corona."

"Canlı yayında bir konser versen ne güzel olur."