Megastar Tarkan'ın yılbaşı konseri için talep ettiği ücret dudak uçuklattı! Miktarı duyanlar kulaklarına inanamadı! Yeni yıl yaklaşırken yılbaşı konser ve etkinlikleri içi hazırlıklar da başladı. Ünlü şarkıcılara teklif götüren şirketler, talep edilen ücretler ile şaşırmaya devam ediyor. İddialara göre yeni yıl ekranı için Megastar Tarkan' teklif götüren Kanal D, talep edilen rakam ile dumura uğradı. Tam tamına 14...

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