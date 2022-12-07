Megastar Tarkan'ın yılbaşı konseri için talep ettiği ücret dudak uçuklattı! Miktarı duyanlar kulaklarına inanamadı!

Yeni yıl yaklaşırken yılbaşı konser ve etkinlikleri içi hazırlıklar da başladı. Ünlü şarkıcılara teklif götüren şirketler, talep edilen ücretler ile şaşırmaya devam ediyor. İddialara göre yeni yıl ekranı için Megastar Tarkan' teklif götüren Kanal D, talep edilen rakam ile dumura uğradı. Tam tamına 14...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Megastar Tarkan'ın yılbaşı konseri için talep ettiği ücret dudak uçuklattı! Miktarı duyanlar kulaklarına inanamadı! 1

Yeni şarkılarıyla gündemdeki yerini koruyan Megastar Tarkan, yılbaşı konserleri için hazırlık yapmaya başladı.

Son olarak İzmir'de gerçekleştirdiği efsane konserinden kazandığı iddia edilen para ile gündem olan Tarkan, bu defa yılbaşı gecesi eğlencesi için talep ettiği para ile konuşuluyor.

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