Meğer bebeği pantolonunda doğmuş! Böyle olay ne görüldü ne de duyuldu!

Glynis isimli bir kadın, yıllardır beraber yaşadığı nişanlısından hamile kaldığını doğum yaptığı esnada anladı. 43 yaşındaki Glynis, rutin hayatına devam ederken bir anda karnına ağrılar girdi, kendi deyimiyle biri sanki karın bölgesini tekmeliyordu. Bu durumu fazla yadırgamayan kadın, önce koltuğa uzandı, daha sonra ayağa kalkmaya çalıştı ancak, pantolonundan kanlar gelmeye başlayınca hayatının şokunu yaşadı. Yaşı ve vücudunda oluşmayan değişim sebebiyle hamile olduğunu asla anlamayan kadın, ilk başta kendisinin öleceğini sandı. Gerçek hastanede doktorların Glynis'in pantolonuna düşen kız bebeğini görünce anlaşıldı.

"VÜCUDUMDA HİÇBİR DEĞİŞİM YAŞAMADIM"

Hamile olduğunu en çok da vücudunda değişim olmaması sebebiyle anlamadığını söyleyen ve adetinin kesilmesini ise menopoz dönemine bağladığını söyleyen Glynis, “Bir gün bile halsiz hissetmedim, sırt ağrısı oluşmadı, normal gündelik işlerimi yapabiliyordum. Asla bedenimde bir değişiklik olmadı, hiçbir şey dar gelmedi, hatta tüm pantolonlarım fermuarlıydı." ifadelerini kullandı.

"ÖLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM"

Yaşadığı şaşkınlık ve korku arasında gidip gelen duygu değişimini anlatan kadın, doğumun başladığı anlarda hiçbir şeyin farkında olmadığını, pantolonundan gelen kan ile birlikte öleceğini sandığını belirterek "Sanki biri bana ayakkabılarıyla defalarca tekme atıyordu. İki büklüm oldum, nefes nefeseydim. Gidip uzanmam gerektiğini düşündüm ve bu muhtemelen yaptığım en kötü şeydi çünkü yattıktan sonra bir daha asla kalkamadım. Akşam ilerledikçe ağrılar gelmeye devam etti, gittikçe yoğunlaştı. Ne olabileceği konusunda hiçbir fikrim yoktu. Yediğim bir şey mi dokunmuştu bilemiyordum. Kadınlar tuvaletine gidecektim ki kanların geldiğini fark ettim. Öleceğim sanıyordum." dedi.

HEMŞİRELER KOT PANTOLONUNDA BEBEK BULDU

Glynis evde acılar içinde kıvranırken, nişanlısı James eve geldiğinde büyük bir şok yaşadı. Nişanlısını koltukta kanlar içinde kıvrandığını ögren James, apar topar Glynis'i hastaneye kaldırdı. Çift hastaneye girdiğinde Glynis acil servise aldı ancak, doktorlar tam da o an görülmemiş bir olaya şahit oldular. Glynis'in vücudundan bir anda su fışkırdığını gören sağlık ekipleri, kadının pantolonunu kesti ve o an, pantolonda minik bir kız çocuğunu ağlarken buldular. O anları yeniden yaşıyormuşçasına anlatan Glynis “Ne olduğuna dair hiçbir fikrim yoktu, İçimden dışarı kaydığında çektiğim acı son buldu. Sanki hemen basketbola gidebilirdim, tüm acılar gitmişti. Kelimenin tam anlamıyla pantolonumda doğurdum. Aklımdan o kadar çok şey geçti ki." dedi.

BEBEKLERİNE ANGEL İSMİNİ VERDİLER

Anne baba olmaya hazır olmadıklarını ancak, bebeklerini kucaklarına aldıklarında çok iyi birer ebeveyn olacaklarını anlayan çift, bebeklerine Angel ismini verdiler. Bebeğin sağlık durumunun iyi olmasına çok sevindiklerini söyleyen Glynis, " Bebeğin sağlıklı doğması bizim için büyük şanstı. Yetiştirilme tarzımdan iyi bir ebeveyn olabileceğimi biliyorum, bu yüzden tüm endişelerim yok oldu" diye konuştu.