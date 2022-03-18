Meğer Fahriye Evcen'in hiç seveni yokmuş! Mezuniyet defteri ortaya çıktı, sınıf arkadaşlarının yaptığı şey "Kimse bunu hak etmez" dedirtti! Fahriye Evcen'in, üniversite dönemine ait mezuniyet defteri ortaya çıktı. Sosyal medyaya sızdırılan defterde Evcen'in arkadaşları tarafından pek de sevilmediği anlaşılınca, "Kimse bunu hak etmez" yorumları da beraberinde geldi.

1 9 Türkiye'nin güzellik denilince akla gelen ünlüler arasında başı çeken Fahriye Evcen, Kuruluş Osman dizisindeki performansıyla izleyiciyi büyülemeye devam ediyor.