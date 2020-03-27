Meghan Markle ve Prens Harry Kanada’dan ayrıldı

Meghan Markle ve eşi Prens Harry'nin, koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle Kanada - ABD sınırlarının kapatılması konuşulduğu sırada Los Angeles'a taşındıkları belirtildi.

Kanada'nın Voncouver Adası'nda yaşayan Meghan Markle ve Prens Harry'nin, Kanada'dan ayrılıp Los Angeles'a taşındıkları bildirildi. Çiftin bu kararı, koronavirüs sebebiyle ABD-Kanada sınırının kapanmasından hemen önce aldıkları iddia edildi. Sınırlar 18 Mart'ta kapatılmıştı. Markle'ın bu kararı, annesi Doria Ragland'a daha yakın olabilmek için verdiği İngiliz basını tarafından ileri sürüldü. Ragland, son olarak Los Angeles'ta iki köpeğini gezdirirken görüntülenmişti.

Kaynak: DHA