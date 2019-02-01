MEGİP Projesi imzalandı

İş gücü piyasasının nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi için Atatürk Üniversitesi, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve Çalışma ve İŞKUR İl Müdürlüğü arasında Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) imzalandı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı'nın makamında gerçekleşen MEGİP Protokolü imza törenine Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ile Çalışma ve İŞKUR Şube Müdürü Halil İbrahim Coşkun katıldı.

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, projenin amacının iş gücü piyasasının talep ettiği niteliklerde iş gücünün yetiştirilmesi için kamu-özel sektör işbirliğinde teorik ve pratik eğitimlerin birleştirilmesini içerecek şekilde mesleki eğitimlerin düzenlenmesi kapsamında çalışmalar yapmak olduğunu söyledi. Başkan Yücelik, bu eğitim projesinden şu ana kadar 12 firmanın 275 çalışanı ile yararlandığını belirtti.

Kaynak: İHA