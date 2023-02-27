Mehdi Abdi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehdi Abdi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehdi Abdi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehdi Abdi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehdi Abdi 21 Mart 1989 tarihinde Mamulan, Lorestan şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da مهدی عبدی şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehdi Abdi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehdi Abdi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Havadar SC futbol takımında oynamaktadır. Havadar SC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mehdi Abdi'nin Havadar SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mehdi Abdi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehdi Abdi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mehdi Abdi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehdi Abdi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Kheybar FC

19 Ağustos 2017 yılında Sh. Mahshahr

1 Temmuz 2018 yılında Shahin Bushehr

1 Temmuz 2019 yılında Sorkhpooshan

Mehdi Abdi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehdi Abdi şuan Havadar SC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.