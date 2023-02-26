Mehdi Abdi Qara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehdi Abdi Qara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehdi Abdi Qara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehdi Abdi Qara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehdi Abdi Qara 30 Kasım 1998 tarihinde Qaemshahr, Mazandaran şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da مهدی عبدی قرا şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehdi Abdi Qara Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hooman Samimi yapmaktadır. Mehdi Abdi Qara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Persepolis FC futbol takımında oynamaktadır. Persepolis FC takımına 14 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mehdi Abdi Qara'nin Persepolis FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mehdi Abdi Qara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehdi Abdi Qara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mehdi Abdi Qara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehdi Abdi Qara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Persepolis U21

2 Şubat 2019 yılında Baadraan

14 Temmuz 2019 yılında Persepolis

Mehdi Abdi Qara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehdi Abdi Qara şuan Persepolis FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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