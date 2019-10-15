Mehdi Bebri merak ediliyor. Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği için Mehdi Bebri'ye uygulanan tutumun basında yer almasının ardından birçok vatandaş onun hakkında araştırma yapıyor. Peki Mehdi Bebri kimdir? Ayrıntılar haberimizde.

MEHDİ BEBRİ KİMDİR?

Mehdi Bebri, İran'ın Traktör futbol takımı oyuncusudur.

Mehdi Bebri hakkında İran Futbol Federasyonu skandal bir karara imza attı. Mehdi Bebri, Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemek amacıyla sosyal medyadan Türk bayrağı ve Türk askerinin fotoğrafını paylaştığı İran Futbol Federasyonu tarafından sahalardan men cezası verdi.

İran Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde paylaşılan açıklamada, "Traktör Futbol Takımı oyuncusu Mehdi Bebri sportmenlik dışı davranışta bulunması nedeniyle geçici olarak sahalardan uzaklaştırılmıştır."denildi.

Bebri'ye hakaret eden Sanatı Nefti Abadan oyuncusu Sirvan Kurbani'ye de aynı cezanın verildiği belirtilen açıklamada, futbolcular ve kulüp yöneticilerinin kesin karar için disiplin kuruluna sevk edildikleri duyuruldu.

Traktör Futbol Takımı oyuncusu Bebri geçen günlerde sosyal medya hesabından Türk bayrağı ve Türk askerinin fotoğrafını paylaşmış, tepkiler üzerine paylaşımını silmişti.

Reformist Millet Birlik Partisi üyesi Muhammed Rıza Tacirniya paylaşımının ardından Bebri'yi tehdit etmişti.