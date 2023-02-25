Mehdi Beneddine kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehdi Beneddine Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehdi Beneddine adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehdi Beneddine Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehdi Beneddine 26 Şubat 1996 tarihinde Nîmes şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Cezayir,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehdi Beneddine Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F12 yapmaktadır. Mehdi Beneddine, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

USM Alger futbol takımında oynamaktadır. USM Alger takımına 12 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Mehdi Beneddine'nin USM Alger ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mehdi Beneddine Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehdi Beneddine isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mehdi Beneddine Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehdi Beneddine futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Monaco B

2 Ocak 2017 yılında Cercle Brugge

30 Haziran 2017 yılında Monaco B

1 Temmuz 2018 yılında Quevilly Rouen

12 Temmuz 2020 yılında USM Alger

1 Ocak 2022 yılında LB Châteauroux

30 Haziran 2022 yılında USM Alger

Mehdi Beneddine Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehdi Beneddine şuan USM Alger takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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