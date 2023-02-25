Mehdi Boubakour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehdi Boubakour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehdi Boubakour adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehdi Boubakour Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehdi Boubakour 26 Haziran 1995 tarihinde Ain Turck şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehdi Boubakour Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RC Arbaa futbol takımında oynamaktadır. RC Arbaa takımına 1 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Mehdi Boubakour'nin RC Arbaa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mehdi Boubakour Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehdi Boubakour isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mehdi Boubakour Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehdi Boubakour futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında ES Sétif U21

10 Temmuz 2016 yılında ASM Oran

1 Temmuz 2017 yılında SCM Oran

1 Ağustos 2019 yılında RC Arbaa

Mehdi Boubakour Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehdi Boubakour şuan RC Arbaa takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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