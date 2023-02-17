Mehdi Boukamir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehdi Boukamir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehdi Boukamir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehdi Boukamir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehdi Boukamir 26 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Belçika,Fas uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehdi Boukamir Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Solution Business yapmaktadır. Mehdi Boukamir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RSC Charleroi futbol takımında oynamaktadır. RSC Charleroi takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mehdi Boukamir'nin RSC Charleroi ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mehdi Boukamir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehdi Boukamir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mehdi Boukamir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehdi Boukamir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Charleroi U18

1 Temmuz 2021 yılında Charleroi U21

1 Temmuz 2022 yılında RSC Charleroi

Mehdi Boukamir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehdi Boukamir şuan RSC Charleroi takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mehdi Boukamir Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Espoir Jemeppe (2010-2013), RSC Charleroi (2013-2021)

Belçika U19 takımında 6 numaralı formasıyla 27 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U18 takımında 13 numaralı formasıyla 7 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.