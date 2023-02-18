Mehdi Boukassi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehdi Boukassi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehdi Boukassi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehdi Boukassi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehdi Boukassi 17 Haziran 1996 tarihinde Sidi Bel Abbés şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Cezayir,Belçika uyrukludur.Gerçek adı da محمد المهدي بوكاسي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehdi Boukassi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehdi Boukassi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raja Club Athletic futbol takımında oynamaktadır. Raja Club Athletic takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mehdi Boukassi'nin Raja Club Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mehdi Boukassi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehdi Boukassi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mehdi Boukassi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehdi Boukassi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2012 yılında RSCC Altyapı

28 Haziran 2013 yılında Charleroi U17

30 Haziran 2014 yılında RSC Charleroi U19

1 Temmuz 2016 yılında Roda JC U21

30 Ağu 2017 yılında Oliveirense

1 Eylül 2019 yılında Cherno More

1 Ocak 2021 yılında Torpedo Kutaisi

21 Ocak 2022 yılında Al-Quwa Al-Jaw.

28 Temmuz 2022 yılında Raja Casablanca

Mehdi Boukassi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehdi Boukassi şuan Raja Club Athletic takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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