Mehdi Bounou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehdi Bounou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehdi Bounou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehdi Bounou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehdi Bounou 8 Aralık 1997 tarihinde doğmuştur. 1,60 m boyundadır. Belçika,Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehdi Bounou Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehdi Bounou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Patro Eisden Maasmechelen futbol takımında oynamaktadır. Patro Eisden Maasmechelen takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Mehdi Bounou'nin Patro Eisden Maasmechelen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mehdi Bounou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehdi Bounou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mehdi Bounou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehdi Bounou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında OH Leuven U21

1 Temmuz 2016 yılında OH Leuven

1 Temmuz 2017 yılında KSK Heist

24 Ağu 2018 yılında Eendracht Aalst

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ağu 2019 yılında Sport. Hasselt

1 Temmuz 2020 yılında Patro Eisden

Mehdi Bounou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehdi Bounou şuan Patro Eisden Maasmechelen takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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