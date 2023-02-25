Mehdi Cannatov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehdi Cannatov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehdi Cannatov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehdi Cannatov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehdi Cannatov 26 Ocak 1992 tarihinde Makhachkala şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Azerbaycan,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Mehdi Ramazan oğlu Cənnətov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehdi Cannatov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 3R Sports Management yapmaktadır. Mehdi Cannatov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zira FK futbol takımında oynamaktadır. Zira FK takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mehdi Cannatov'nin Zira FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mehdi Cannatov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehdi Cannatov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mehdi Cannatov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehdi Cannatov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Anzhi II

1 Temmuz 2014 yılında Anzhi 2

1 Temmuz 2015 yılında Anji Mahaçkale

12 Ağustos 2016 yılında Baltika

31 Aralık 2016 yılında Anji Mahaçkale

1 Ocak 2017 yılında Sumqayıt

1 Temmuz 2021 yılında Zira FK

Mehdi Cannatov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehdi Cannatov şuan Zira FK takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Mehdi Cannatov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan takımında 12 numaralı formasıyla 26 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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