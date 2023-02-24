Mehdi Coba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehdi Coba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehdi Coba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehdi Coba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehdi Coba 9 Mart 2000 tarihinde Shkodër şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Mehdi Çoba şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehdi Coba Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehdi Coba, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Vllaznia futbol takımında oynamaktadır. KF Vllaznia takımına 27 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Mehdi Coba'nin KF Vllaznia ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mehdi Coba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehdi Coba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mehdi Coba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehdi Coba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ağustos 2020 yılında KF Vllaznia

Mehdi Coba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehdi Coba şuan KF Vllaznia takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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