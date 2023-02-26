Mehdi Ghayedi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehdi Ghayedi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehdi Ghayedi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehdi Ghayedi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehdi Ghayedi 5 Aralık 1998 tarihinde Bushehr şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da مهدی قایدی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehdi Ghayedi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FreeKick Sports Dubai yapmaktadır. Mehdi Ghayedi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esteghlal FC futbol takımında oynamaktadır. Esteghlal FC takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mehdi Ghayedi'nin Esteghlal FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mehdi Ghayedi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/mehdighayedi10?igshid=1ufihfamcta1i

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Mehdi Ghayedi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehdi Ghayedi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mehdi Ghayedi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehdi Ghayedi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Iranjavan FC

1 Temmuz 2017 yılında Esteghlal FC

23 Ağustos 2021 yılında Shabab Al-Ahli

12 Ağustos 2022 yılında Esteghlal FC

30 Haziran 2023 yılında Shabab Al-Ahli

Mehdi Ghayedi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehdi Ghayedi şuan Esteghlal FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mehdi Ghayedi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Iranjavan, Shahin Bushehr

İran takımında 20 numaralı formasıyla 8 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

İran U23 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

İran U20 takımında 19 numaralı formasıyla 24 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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