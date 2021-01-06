Mehdi Gökçen kimdir? | Mehdiyim diyen kadın | Gökçen hanım mehdi

Uçankuş TV'de katıldığı bir televizyon programında kendisini mehdi olarak tanıtan ve Youtube'da bir kanal açarak Kur'an-ı Kerim'i yorumlayan Gökçen isimli kadın, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok siyasi isme eleştiriler yağdıran Mehdi Gökçen'in söylemleri detaylarda...

MEHDİ GÖKÇEN KİMDİR?

Uçankuş TV'de yayınlanan bir programa katılan Gökçe isimli kadın, kendisinin mehdi olduğunu iddia etti. İslamiyette yeri olmadığı halde kadınların zorla örtündüğünü savunan Gökçen'in bu söylemleri, programın bir diğer konuğu olan Sevda Türküsev'i çileden çıkardı. "Cahiliye adetlerinden bahsediyorsunuz cahilce konuşuyorsunuz" diyen Türküsev'in bu lafları üzerine gerginlik artınca programa ara verildi.

Uçankuş TV'de yayınlanan 'Canlı Masa' programına katılan Gökçen isimli bir kadın, kendisinin 'mehdi' olduğunu öne sürdü ve İslamiyet hakkında yorumlar yaptı. Youtube üzerinden videolar paylaşan kadının, "İslam'ın yaşanışı cahiliye adetleridir" demesi tepki topladı.

Türküsev, "Haddini bil" derken, Gökçen isimli kadın da "Mahkemeye ver" dedi. İkilinin kavgası bitmeyince programa ara verildi. Reklam dönüşünde, 'mehdi' iddiasıyla ortaya çıkan kadın stüdyoda yer almadı.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER;

Sevda Türküsev kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi partiden?

MEHDİYİM DİYEN KADIN | GÖKÇEN HANIM MEHDİ

Dini söylemlerinin yanı sıra siyasi yorumlarıyla da tepki çeken Mehdi Gökçen lakaplı kadının kişisel yaşamına dair bilgi bulunmazken video paylaşım platformu YouTube'da 6 Ekim 2020 yılında paylaşılan bir videosu da ortalığı karıştırdı. Mehdi olarak kendini gören ve Kuran'ı Kerim'den ayetleri yorumlayan Gökçen isimli bir kadının skandal sözleri koronavirüs önlemlerini eleştirdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve vekillerin asılacağını söyledi, devlete küfür etti.

Kendini mehdi gören Gökçen isimli kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Asılacak" dedi, devlete küfürler savurdu

Videonun bir kısmında koronavirüs salgınına değinen Gökçen isimli kadının, maske takılmasından koronavirüs önlemlerine kadar birçok şeyi eleştirdiği görüldü.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER;