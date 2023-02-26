Mehdi Goudarzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehdi Goudarzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehdi Goudarzi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehdi Goudarzi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehdi Goudarzi 9 Aralık 2003 tarihinde Shiraz, Fars şehrinde doğmuştur. İran uyrukludur.Gerçek adı da مهدی گودرزی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehdi Goudarzi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zob Ahan Esfahan futbol takımında oynamaktadır. Zob Ahan Esfahan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mehdi Goudarzi'nin Zob Ahan Esfahan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mehdi Goudarzi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehdi Goudarzi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mehdi Goudarzi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehdi Goudarzi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ocak 2022 yılında Saipa FC

1 Temmuz 2022 yılında Zob Ahan

Mehdi Goudarzi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehdi Goudarzi şuan Zob Ahan Esfahan takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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