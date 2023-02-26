Mehdi Haghighat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehdi Haghighat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehdi Haghighat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehdi Haghighat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehdi Haghighat 6 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da مهدی حقیقت şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehdi Haghighat Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehdi Haghighat, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tractor FC futbol takımında oynamaktadır. Tractor FC takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Mehdi Haghighat'nin Tractor FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mehdi Haghighat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehdi Haghighat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mehdi Haghighat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehdi Haghighat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Tractor

Mehdi Haghighat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehdi Haghighat şuan Tractor FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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