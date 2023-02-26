Mehdi Hashemnejad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehdi Hashemnejad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehdi Hashemnejad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehdi Hashemnejad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehdi Hashemnejad 27 Ekim 2001 tarihinde Bandar Anzali, Gilan şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da مهدی هاشم نژاد şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehdi Hashemnejad Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini T & I yapmaktadır. Mehdi Hashemnejad, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tractor FC futbol takımında oynamaktadır. Tractor FC takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mehdi Hashemnejad'nin Tractor FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mehdi Hashemnejad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehdi Hashemnejad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mehdi Hashemnejad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehdi Hashemnejad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Malavan

13 Şubat 2022 yılında Naft M.I.S F.C.

12 Temmuz 2022 yılında Tractor

Mehdi Hashemnejad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehdi Hashemnejad şuan Tractor FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Mehdi Hashemnejad Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İran takımında 18 numaralı formasıyla 10 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İran U23 takımında 9 numaralı formasıyla 25 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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