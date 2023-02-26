Mehdi Kiani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehdi Kiani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehdi Kiani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehdi Kiani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehdi Kiani 10 Ocak 1987 tarihinde Nahavand, Hamedan şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da مهدی کیانی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehdi Kiani Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehdi Kiani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tractor FC futbol takımında oynamaktadır. Tractor FC takımına 6 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Mehdi Kiani'nin Tractor FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mehdi Kiani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehdi Kiani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mehdi Kiani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehdi Kiani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Saba Qom U21

1 Temmuz 2008 yılında Tractor Sazi

1 Temmuz 2015 yılında Gostaresh FC

25 Aralık 2015 yılında Tractor Sazi

1 Temmuz 2018 yılında Sepahan

2 Mart 2021 yılında Mes Rafsanjan

6 Şubat 2022 yılında Tractor

Mehdi Kiani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehdi Kiani şuan Tractor FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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