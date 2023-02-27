Mehdi Kirch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehdi Kirch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehdi Kirch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehdi Kirch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehdi Kirch 27 Ocak 1990 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Fransa,Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehdi Kirch Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mondial yapmaktadır. Mehdi Kirch, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

F91 Dudelange futbol takımında oynamaktadır. F91 Dudelange takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mehdi Kirch'nin F91 Dudelange ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mehdi Kirch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehdi Kirch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mehdi Kirch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehdi Kirch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Schiltigheim

1 Temmuz 2011 yılında FC Bleid-Gaume

1 Temmuz 2012 yılında CS Fola Esch

1 Temmuz 2019 yılında F91 Dudelange

Mehdi Kirch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehdi Kirch şuan F91 Dudelange takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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