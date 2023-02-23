Mehdi Lehaire kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehdi Lehaire Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehdi Lehaire adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehdi Lehaire Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehdi Lehaire 22 Ocak 2000 tarihinde Mouscron şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Belçika,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehdi Lehaire Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESAgency yapmaktadır. Mehdi Lehaire, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Resovia Rzeszów futbol takımında oynamaktadır. Resovia Rzeszów takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mehdi Lehaire'nin Resovia Rzeszów ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mehdi Lehaire Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehdi Lehaire isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mehdi Lehaire Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehdi Lehaire futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Utrecht U21

18 Ağustos 2020 yılında Miedz Legnica

16 Ocak 2023 yılında Resovia

30 Haziran 2023 yılında Miedz Legnica

Mehdi Lehaire Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehdi Lehaire şuan Resovia Rzeszów takımında oynamakta ve 59 numaralı formayı giymektedir.

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