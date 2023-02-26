Mehdi Limouchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehdi Limouchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehdi Limouchi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehdi Limouchi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehdi Limouchi 23 Kasım 1999 tarihinde Kazeroun, Fars şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da مهدی لیموچی تاراجی şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehdi Limouchi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PIFA yapmaktadır. Mehdi Limouchi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paykan FC futbol takımında oynamaktadır. Paykan FC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mehdi Limouchi'nin Paykan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mehdi Limouchi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehdi Limouchi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mehdi Limouchi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehdi Limouchi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2020 yılında Qashqai Shiraz

8 Kasım 2021 yılında Foolad

1 Eylül 2022 yılında Paykan FC

Mehdi Limouchi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehdi Limouchi şuan Paykan FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Mehdi Limouchi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İran U23 takımında 16 numaralı formasıyla 25 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.