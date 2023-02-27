Mehdi Mamizadeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehdi Mamizadeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehdi Mamizadeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehdi Mamizadeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehdi Mamizadeh 15 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da مهدی ممی زاده şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehdi Mamizadeh Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini T & I yapmaktadır. Mehdi Mamizadeh, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sanat Naft FC futbol takımında oynamaktadır. Sanat Naft FC takımına 22 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Mehdi Mamizadeh'nin Sanat Naft FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mehdi Mamizadeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehdi Mamizadeh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mehdi Mamizadeh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehdi Mamizadeh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Niroye Zamini

14 Ekim 2020 yılında Kheybar FC

22 Eylül 2021 yılında Sanat Naft

Mehdi Mamizadeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehdi Mamizadeh şuan Sanat Naft FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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