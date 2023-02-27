Mehdi Mehdikhani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehdi Mehdikhani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehdi Mehdikhani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehdi Mehdikhani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehdi Mehdikhani 28 Temmuz 1997 tarihinde Gilangharb, Kermanshah şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da Mohammad Mehdi Mehdikhani şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehdi Mehdikhani Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehdi Mehdikhani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Havadar SC futbol takımında oynamaktadır. Havadar SC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mehdi Mehdikhani'nin Havadar SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mehdi Mehdikhani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehdi Mehdikhani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mehdi Mehdikhani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehdi Mehdikhani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Niroye Zam U19

1 Temmuz 2016 yılında Niroye Zamini

1 Temmuz 2017 yılında Padideh

9 Eylül 2019 yılında NK Varazdin

17 Kasım 2020 yılında Persepolis

1 Eylül 2022 yılında Havadar SC

Mehdi Mehdikhani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehdi Mehdikhani şuan Havadar SC takımında oynamakta ve 76 numaralı formayı giymektedir.

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