Mehdi Mehdipour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehdi Mehdipour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehdi Mehdipour adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehdi Mehdipour Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehdi Mehdipour 25 Ekim 1994 tarihinde Isfahan şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da مهدی مهدی پور şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehdi Mehdipour Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini I.SM yapmaktadır. Mehdi Mehdipour, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esteghlal FC futbol takımında oynamaktadır. Esteghlal FC takımına 2 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Mehdi Mehdipour'nin Esteghlal FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mehdi Mehdipour Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehdi Mehdipour isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 675 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 775 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mehdi Mehdipour Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehdi Mehdipour futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Zob Ahan

1 Temmuz 2013 yılında Rah Ahan

29 Aralık 2014 yılında Zob Ahan

19 Aralık 2017 yılında Tractor Sazi

30 Haziran 2019 yılında Zob Ahan

2 Ekim 2020 yılında Esteghlal FC

Mehdi Mehdipour Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehdi Mehdipour şuan Esteghlal FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Mehdi Mehdipour Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İran takımında 28 numaralı formasıyla 24 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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