Mehdi Merghem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehdi Merghem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehdi Merghem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehdi Merghem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehdi Merghem 19 Temmuz 1997 tarihinde Aubervilliers şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Fransa,Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehdi Merghem Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini W.Egal O.S.F.M. yapmaktadır. Mehdi Merghem, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guingamp futbol takımında oynamaktadır. Guingamp takımına 10 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Mehdi Merghem'nin Guingamp ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mehdi Merghem Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mehdi_merghem29/

Mehdi Merghem Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mehdi Merghem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mehdi Merghem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehdi Merghem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında LB Châteauroux

10 Ocak 2019 yılında Guingamp

3 Temmuz 2020 yılında AS Nancy

30 Haziran 2021 yılında Guingamp

Mehdi Merghem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehdi Merghem şuan Guingamp takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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