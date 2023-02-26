Mehdi Momeni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehdi Momeni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehdi Momeni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehdi Momeni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehdi Momeni 21 Eylül 1985 tarihinde Qaemshahr, Mazandaran şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da مهدی مومنی لاریمی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehdi Momeni Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehdi Momeni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malavan of Bandar Anzali futbol takımında oynamaktadır. Malavan of Bandar Anzali takımına 24 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Mehdi Momeni'nin Malavan of Bandar Anzali ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mehdi Momeni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehdi Momeni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mehdi Momeni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehdi Momeni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında FC Nassaji M.

1 Temmuz 2010 yılında Foolad

1 Temmuz 2012 yılında Saba Battery

5 Temmuz 2014 yılında Esteghlal Khz.

1 Temmuz 2015 yılında Naft Tahran

28 Aralık 2015 yılında Esteghlal FC

1 Temmuz 2016 yılında Esteghlal Khz.

1 Temmuz 2017 yılında Paykan FC

12 Temmuz 2019 yılında Sanat Naft

4 Ekim 2020 yılında Machine Sazi

17 Mart 2021 yılında Shahin Bushehr

6 Ekim 2021 yılında Esteghlal Khz.

24 Şubat 2022 yılında Malavan

Mehdi Momeni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehdi Momeni şuan Malavan of Bandar Anzali takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

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