Mehdi Naqqadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehdi Naqqadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehdi Naqqadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehdi Naqqadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehdi Naqqadi 21 Eylül 1996 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Hollanda,Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehdi Naqqadi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Majstro Sports yapmaktadır. Mehdi Naqqadi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVV Thes Sport futbol takımında oynamaktadır. KVV Thes Sport takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mehdi Naqqadi'nin KVV Thes Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mehdi Naqqadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehdi Naqqadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mehdi Naqqadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehdi Naqqadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Magreb '90

27 Ocak 2017 yılında KFC Houtvenne

3 Temmuz 2017 yılında Achilles '29

1 Temmuz 2018 yılında KFC Houtvenne

1 Temmuz 2019 yılında Sint-Lenaarts

1 Temmuz 2020 yılında Hoogstraten VV

1 Temmuz 2022 yılında Thes Sport

Mehdi Naqqadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehdi Naqqadi şuan KVV Thes Sport takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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