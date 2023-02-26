Mehdi Nazari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehdi Nazari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehdi Nazari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehdi Nazari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehdi Nazari 1 Mart 1989 tarihinde Shiraz, Fars şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمدمهدی نظری / Mohammad Mehdi Nazari şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehdi Nazari Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hooman Samimi yapmaktadır. Mehdi Nazari, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Nassaji Mazandaran futbol takımında oynamaktadır. FC Nassaji Mazandaran takımına 4 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Mehdi Nazari'nin FC Nassaji Mazandaran ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mehdi Nazari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehdi Nazari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mehdi Nazari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehdi Nazari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Moghavmat Sepasi

12 Temmuz 2013 yılında Esteghlal FC

1 Temmuz 2014 yılında Gostaresh FC

7 Aralık 2014 yılında Padideh

1 Temmuz 2015 yılında Paykan FC

1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

9 Ocak 2017 yılında FC Nassaji M.

26 Temmuz 2017 yılında Fajr Sepasi

4 Temmuz 2018 yılında FC Nassaji M.

Mehdi Nazari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehdi Nazari şuan FC Nassaji Mazandaran takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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