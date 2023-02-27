Mehdi Nazemi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehdi Nazemi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehdi Nazemi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehdi Nazemi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehdi Nazemi {dogum-tarihi} tarihinde Kerman şehrinde doğmuştur. İran uyrukludur.Gerçek adı da مهدی ناظمی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehdi Nazemi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehdi Nazemi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mes Kerman futbol takımında oynamaktadır. Mes Kerman takımına 10 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mehdi Nazemi'nin Mes Kerman ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mehdi Nazemi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehdi Nazemi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mehdi Nazemi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehdi Nazemi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2021 yılında Mes Novin

10 Ağustos 2022 yılında Mes Kerman

Mehdi Nazemi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehdi Nazemi şuan Mes Kerman takımında oynamakta ve 79 numaralı formayı giymektedir.

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