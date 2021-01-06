'Mehdi' olduğunu söyleyen kadın, canlı yayında kavga çıkardı!
Uçankuş TV'de yayınlanan 'Canlı Masa' programında kendisini 'Mehdi' olarak tanıtan Gökçe isimli bir kadın, İslamiyet ile ilgili söylediği sözler canlı yayını karıştırdı. Kadınların İslam'da olmamasına rağmen zorla kapatıldığını savunan kadının bu sözleri üzerine Sevda Türküsev çileden çıktı.
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