Mehdi Ouamri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehdi Ouamri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehdi Ouamri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehdi Ouamri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehdi Ouamri 2 Ağustos 1999 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Cezayir,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da مهدي عماري şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehdi Ouamri Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BY Sport Consulting yapmaktadır. Mehdi Ouamri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montana futbol takımında oynamaktadır. Montana takımına 19 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Mehdi Ouamri'nin Montana ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mehdi Ouamri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehdi Ouamri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mehdi Ouamri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehdi Ouamri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında F91 Dudelange

14 Ocak 2020 yılında Olym. Charleroi

1 Ağustos 2020 yılında Patro Eisden

7 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

19 Eylül 2021 yılında Montana

Mehdi Ouamri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehdi Ouamri şuan Montana takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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