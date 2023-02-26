Mehdi Shiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehdi Shiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehdi Shiri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehdi Shiri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehdi Shiri 31 Ocak 1991 tarihinde Tehran şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da مهدی شیری şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehdi Shiri Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehdi Shiri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Foolad FC futbol takımında oynamaktadır. Foolad FC takımına 12 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Mehdi Shiri'nin Foolad FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mehdi Shiri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehdi Shiri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mehdi Shiri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehdi Shiri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında DamashU21

1 Temmuz 2011 yılında Niroye Zamini

1 Temmuz 2012 yılında Esteghlal FC

1 Temmuz 2013 yılında Malavan

7 Temmuz 2014 yılında Naft Tahran

1 Temmuz 2016 yılında Paykan FC

6 Ocak 2019 yılında Persepolis

12 Şubat 2022 yılında Foolad

Mehdi Shiri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehdi Shiri şuan Foolad FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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