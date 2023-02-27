Mehdi Terki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehdi Terki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehdi Terki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehdi Terki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehdi Terki 27 Eylül 1991 tarihinde Maubeuge şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Cezayir,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehdi Terki Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ben Kouider Group yapmaktadır. Mehdi Terki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swift Hesperange futbol takımında oynamaktadır. Swift Hesperange takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mehdi Terki'nin Swift Hesperange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mehdi Terki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehdi Terki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mehdi Terki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehdi Terki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında RAEC Mons

1 Temmuz 2011 yılında KAA Gent U21

2 Ağustos 2012 yılında FCV Dender EH

1 Ağustos 2013 yılında CS Constantine

1 Ocak 2014 yılında FCV Dender EH

1 Şubat 2016 yılında KSC Lokeren

31 Temmuz 2019 yılında AO Xanthi

28 Temmuz 2020 yılında RWDM

10 Ocak 2022 yılında Hesperange

Mehdi Terki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehdi Terki şuan Swift Hesperange takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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