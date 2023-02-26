Mehdi Torabi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehdi Torabi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehdi Torabi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehdi Torabi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehdi Torabi 10 Eylül 1994 tarihinde Karaj, Alborz şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da مهدی ترابی‎ şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehdi Torabi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehdi Torabi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Persepolis FC futbol takımında oynamaktadır. Persepolis FC takımına 6 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Mehdi Torabi'nin Persepolis FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mehdi Torabi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehdi Torabi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mehdi Torabi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehdi Torabi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Saipa FC

6 Ocak 2019 yılında Persepolis

10 Ekim 2020 yılında Al-Arabi SC

6 Şubat 2021 yılında Persepolis

Mehdi Torabi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehdi Torabi şuan Persepolis FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Mehdi Torabi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İran takımında 16 numaralı formasıyla 11 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 39 maçta 7 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.