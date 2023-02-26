Mehdi Torkaman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehdi Torkaman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehdi Torkaman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehdi Torkaman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehdi Torkaman 8 Mart 1989 tarihinde Karaj, Alborz şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da مهدی ترکمان şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehdi Torkaman Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mehdi Khorrami yapmaktadır. Mehdi Torkaman, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mes Rafsanjan futbol takımında oynamaktadır. Mes Rafsanjan takımına 3 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Mehdi Torkaman'nin Mes Rafsanjan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mehdi Torkaman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehdi Torkaman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mehdi Torkaman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehdi Torkaman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Saipa Mehr

1 Temmuz 2011 yılında Saipa FC

1 Temmuz 2012 yılında Badr Hormozgan

1 Temmuz 2013 yılında Sh. Ardabil

1 Temmuz 2014 yılında Sh Zanjan

1 Ocak 2015 yılında Sh. Ardabil

1 Ocak 2016 yılında Baadraan

31 Temmuz 2016 yılında Bandar Abbas

1 Temmuz 2017 yılında Baadraan

1 Temmuz 2018 yılında Aluminium Arak

1 Temmuz 2019 yılında Pars Jam

2 Ocak 2020 yılında Sepahan

3 Eylül 2021 yılında Mes Rafsanjan

Mehdi Torkaman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehdi Torkaman şuan Mes Rafsanjan takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.