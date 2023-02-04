Mehdi Zeffane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehdi Zeffane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mehdi Zeffane kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mehdi Zeffane ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Mehdi Zeffane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehdi Zeffane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mehdi Zeffane

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehdi Zeffane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehdi Zeffane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehdi Zeffane 19 Mayıs 1992 tarihinde Sainte-Foy-lès-Lyon şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Cezayir,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı مهدي زفان şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehdi Zeffane Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VV Consulting yapmaktadır. Mehdi Zeffane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clermont Foot 63 futbol takımında oynamaktadır. Clermont Foot 63 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mehdi Zeffane'nin Clermont Foot 63 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mehdi Zeffane Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mehdi.zeffane.2/

Mehdi Zeffaneboyu ve yaşı kaç

Mehdi Zeffane Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mehdi Zeffane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mehdi Zeffane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehdi Zeffane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Olymp. Lyon B

1 Temmuz 2012 yılında Olimpik Lyon

12 Ağu 2015 yılında Rennes

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

30 Ocak 2020 yılında KS Samara

14 Ocak 2022 yılında Y. Malatyaspor

2 Nisan 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Clermont Foot

Mehdi Zeffane kimdir

Mehdi Zeffane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehdi Zeffane şuan Clermont Foot 63 takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Mehdi Zeffane Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Cezayir takımında 18 numaralı formasıyla 19 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mehdi Zeffane nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Son Haberler
Manoel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manoel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Manoel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manoel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vitor Mendes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitor Mendes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vitor Mendes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitor Mendes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vitor Eudes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitor Eudes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vitor Eudes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitor Eudes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Son dakika | Beşiktaş yeni transferini açıkladı: Amir Hadziahmetovic resmen kartal oldu
Son dakika | Beşiktaş yeni transferini açıkladı: Amir Hadziahmetovic resmen kartal oldu
Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynamıştı! Aylarca yoğun bakımda kalan Ersan Martin'in son hali ortaya çıktı!
Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynamıştı! Aylarca yoğun bakımda kalan Ersan Martin'in son hali ortaya çıktı!
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Halk TV Sunucusu Şule Aydın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi? Şule Aydın'ın Biyografisi
Halk TV Sunucusu Şule Aydın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi? Şule Aydın'ın Biyografisi
Alper Ulusoy kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hakem Alper Ulusoy hangi takımlı?
Alper Ulusoy kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hakem Alper Ulusoy hangi takımlı?
Son dakika | Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölüler ve yaralılar var
Galatasaray'dan yeni rekor! Üst üste 14. galibiyetini aldı
Galatasaray'dan yeni rekor! Üst üste 14. galibiyetini aldı
Kadıköy boğası Serhat Akın'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı! İşte sağlık durumu...
Kadıköy boğası Serhat Akın'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı! İşte sağlık durumu...
Pep Guardiola ile tartışan Joao Cancelo'nun yeni takımı belli oldu! Bayern Münih'e imzayı attı
Pep Guardiola ile tartışan Joao Cancelo'nun yeni takımı belli oldu! Bayern Münih'e imzayı attı
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Vatandaşlara soruldu: Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? O isim herkesi geride bıraktı! İşte anketin flaş sonuçları...
Vatandaşlara soruldu: Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? O isim herkesi geride bıraktı! İşte anketin flaş sonuçları...