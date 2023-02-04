Mehdi Zeffane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehdi Zeffane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehdi Zeffane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehdi Zeffane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehdi Zeffane 19 Mayıs 1992 tarihinde Sainte-Foy-lès-Lyon şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Cezayir,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı مهدي زفان şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehdi Zeffane Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VV Consulting yapmaktadır. Mehdi Zeffane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clermont Foot 63 futbol takımında oynamaktadır. Clermont Foot 63 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mehdi Zeffane'nin Clermont Foot 63 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mehdi Zeffane Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mehdi.zeffane.2/

Mehdi Zeffane Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mehdi Zeffane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mehdi Zeffane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehdi Zeffane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Olymp. Lyon B

1 Temmuz 2012 yılında Olimpik Lyon

12 Ağu 2015 yılında Rennes

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

30 Ocak 2020 yılında KS Samara

14 Ocak 2022 yılında Y. Malatyaspor

2 Nisan 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Clermont Foot

Mehdi Zeffane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehdi Zeffane şuan Clermont Foot 63 takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Mehdi Zeffane Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cezayir takımında 18 numaralı formasıyla 19 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

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