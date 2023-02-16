Mehdi Zerkane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehdi Zerkane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mehdi Zerkane kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mehdi Zerkane ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mehdi Zerkane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehdi Zerkane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehdi Zerkane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehdi Zerkane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehdi Zerkane 15 Temmuz 1999 tarihinde Clermont-Ferrand şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Cezayir,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da مهدي زركان şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehdi Zerkane Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Compensation yapmaktadır. Mehdi Zerkane, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nîmes Olympique futbol takımında oynamaktadır. Nîmes Olympique takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mehdi Zerkane'nin Nîmes Olympique ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mehdi Zerkane Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mzerkane_10/

Mehdi Zerkaneboyu ve yaşı kaç

Mehdi Zerkane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehdi Zerkane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mehdi Zerkane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehdi Zerkane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Monaco U19

1 Temmuz 2018 yılında Monaco B

26 Temmuz 2019 yılında G. Bordeaux B

1 Temmuz 2020 yılında G. Bordeaux

5 Eylül 2022 yılında OFI Girit

27 Ekim 2022 yılında G. Bordeaux

31 Ekim 2022 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2023 yılında Nîmes Olympique

Mehdi Zerkane kimdir

Mehdi Zerkane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehdi Zerkane şuan Nîmes Olympique takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AS Monaco (2013-2018)

Mehdi Zerkane Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Cezayir takımında 13 numaralı formasıyla 12 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Mehdi Zerkane nereli

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