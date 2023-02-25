Mehman Haciyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehman Haciyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Mehman Haciyev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mehman Haciyev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.