Mehman Haciyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehman Haciyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehman Haciyev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mehman Haciyev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mehman Haciyev 28 Ocak 1995 tarihinde Tovuz şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Mehman Sadiq oğlu Hacıyev şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mehman Haciyev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehman Haciyev, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Turan-Tovuz IK futbol takımında oynamaktadır. Turan-Tovuz IK takımına - tarihinde katılmıştır. Mehman Haciyev'nin Turan-Tovuz IK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mehman Haciyev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mehman Haciyev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mehman Haciyev şuan Turan-Tovuz IK takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
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