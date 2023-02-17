Mehmed Begzadic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehmed Begzadic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehmed Begzadic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehmed Begzadic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehmed Begzadic 5 Ocak 1993 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bosna-Hersek,İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehmed Begzadic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Mehmed Begzadic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bavois futbol takımında oynamaktadır. FC Bavois takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mehmed Begzadic'nin FC Bavois ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mehmed Begzadic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehmed Begzadic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mehmed Begzadic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehmed Begzadic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Lausanne-Sport

1 Temmuz 2013 yılında FC Locarno

30 Haziran 2014 yılında Lausanne-Sport

1 Temmuz 2014 yılında FC Locarno

1 Şubat 2015 yılında Stade Nyonnais

1 Ocak 2016 yılında Yverdon Sport

1 Temmuz 2016 yılında Azzurri LS

1 Temmuz 2017 yılında FC Echallens

1 Temmuz 2019 yılında FC Bavois

Mehmed Begzadic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehmed Begzadic şuan FC Bavois takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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