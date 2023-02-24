Mehmed Mehmed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehmed Mehmed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehmed Mehmed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehmed Mehmed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehmed Mehmed 12 Eylül 1998 tarihinde Razgrad şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Мехмед Сабри Мехмед şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehmed Mehmed Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehmed Mehmed, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dunav Ruse futbol takımında oynamaktadır. Dunav Ruse takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mehmed Mehmed'nin Dunav Ruse ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mehmed Mehmed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehmed Mehmed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mehmed Mehmed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehmed Mehmed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2018 yılında Hitrino

1 Ocak 2019 yılında TSV Wacker 50

1 Temmuz 2020 yılında Chernolomets

1 Ocak 2021 yılında Spartak Varna

1 Ocak 2023 yılında Dunav

Mehmed Mehmed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehmed Mehmed şuan Dunav Ruse takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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