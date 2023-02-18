Mehmed Mehmedi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehmed Mehmedi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehmed Mehmedi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehmed Mehmedi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehmed Mehmedi 17 Ekim 2003 tarihinde Skopje şehrinde doğmuştur. Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Мехмед Мехмеди şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehmed Mehmedi Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehmed Mehmedi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Orijent Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Orijent Rijeka takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mehmed Mehmedi'nin HNK Orijent Rijeka ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Mehmed Mehmedi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehmed Mehmedi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mehmed Mehmedi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehmed Mehmedi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ocak 2022 yılında NK Orijent U19

1 Temmuz 2022 yılında NK Orijent 1919

Mehmed Mehmedi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehmed Mehmedi şuan HNK Orijent Rijeka takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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