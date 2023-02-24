Mehmed Pajaziti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehmed Pajaziti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehmed Pajaziti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehmed Pajaziti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehmed Pajaziti 25 Mayıs 1996 tarihinde Konjic şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehmed Pajaziti Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehmed Pajaziti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Igman Konjic futbol takımında oynamaktadır. FK Igman Konjic takımına - tarihinde katılmıştır. Mehmed Pajaziti'nin FK Igman Konjic ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mehmed Pajaziti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehmed Pajaziti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mehmed Pajaziti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehmed Pajaziti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehmed Pajaziti şuan FK Igman Konjic takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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