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  3. Mehmet Akif Alakurt'tan skandal görüntüler! Alkol alıp araba kullandı

Mehmet Akif Alakurt'tan skandal görüntüler! Alkol alıp araba kullandı

Son zamanlarda yaptığı açıklamalarda gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un sigara ve içki içip araba kullandığı görüntüler magazin gündeminde çokça konuşulanlar arasına girdi. O skandal görüntülerde cep telefonu kamerasına böyle görünütülendi.

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27 Ekim 2020 Salı 11:04
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