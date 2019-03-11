Mehmet Akif Ersoy Akıl ve Zeka Oyunları İl Finali yapıldı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy Akıl ve Zeka Oyunları İl Finali gerçekleştirildi.

Bayramiç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mehmet Akif Ersoy Akıl ve Zeka Oyunları İl Finali, Bayramiç Kapalı Spor Salonunda yapıldı. Çanakkale Merkez ve ilçelerden gelen 126 öğrencinin katılımıyla yapılan

il finallerine İlçe Kaymakam Vekili Ali İkram Tuna, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı.

Turnuvada konuşan Bayramiç İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Etik, turnuvanın kaybedeninin olmadığını, gün boyunca öğrencilerin oyunlar oynadığını ve eğlendiklerini söyledi.

Mehmet Akif Ersoy Akıl ve Zeka Oyunları İl Finalinde yapılan karşılaşmaların ardından 6. turun sonunda dereceye giren öğrenciler belirlendi. 1-2. sınıflar Q-Bitz, 3-4. sınıflar Mangala, 5-6. sınıflar Abalone ve 7-8. sınıflar Reversi oyunları olmak üzere 4 faklı kategoride dereceye giren toplam 12 öğrenci ve danışman öğretmenleri ödüllendirildi. Birinciler 1000 TL, ikinciler 750 TL, üçüncüler 500 TL ve dereceye giren her öğrencinin danışman öğretmeni gram altın ile ödüllendirildi.

Kaynak: İHA