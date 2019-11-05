Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde ulrasonografi kursu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği ve Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi iş birliği ile organize edilen "Anestezi Uygulamalarında Ultrasonografi Kursu", Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi konferans salonunda gerçekleştirildi.

Tekirdağ, Edirne, Balıkesir, Zonguldak ve Kırklareli'den gelen 56 anestezi ve reanimasyon uzmanının iştirakiyle gerçekleşen kurs programına katılan Başhekim Op. Dr. Ufuk Tali, "Her gün gelişmeye devam eden bilimin ışığında sabit kalmamız mümkün değildir. Yapılan bu bilimsel toplantının herkese faydalı olmasını umuyorum" dedi.

Ultrasonografi Kursu Moderatörü Uz. Dr. Azem Ülkü ise yaptığı konuşmada, "Derneğimizin bu seneki eğitimini burada planlamaktan onur ve mutluluk duyduk. Umarım tüm eğitimcilerimiz ve katılımcılarımız da memnun kalmışlardır" ifadelerini kullandı.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültelerinden gelen öğretim üyeleri, anesteziyoloji alanında ultrason kullanımı ile ilgili güncel bilgileri aktardılar. Kursiyerlerin canlı mankenler üzerinde uygulama da yaptıkları kurs başarıyla tamamlandı. Kurs sonunda kursiyerlere sertifikaları verildi.

Kaynak: İHA