Mehmet Akif Ersoy doğumunun 145. yılında mesleğe ilk başladığı kurumda anıldı

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, doğumunun 145. yılında mesleğe ilk başladığı Tarım ve Orman Bakanlığında düzenlenen programla anıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "O, var olan mücadelemizi, gönül dünyamızı aydınlatan bir insandır" dedi.

İlk mesleği veteriner hekimlik olan İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy için doğumunun 145. yıl dönümünde Tarım ve Orman Bakanlığında bir anma programı düzenlendi. "Bugün Günlerden Mehmet Akif Ersoy" isimli programa Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlık çalışanları ve davetliler katıldı. Programda milli şairin şiirleri ve hayatı anlatılarak, şiirleri okundu. Ersoy'un 20 yıl boyunca icra ettiği veteriner hekimlik hayatı da sinevizyon olarak gösterildi. Bakanlık Kampüsü içerisinde yer alan ilkokul öğrencileri İstiklal Marşı'nı okudu. Bakan Pakdemirli'nin konuşmasının ardından Türkiye Yazarlar Vakfı Onursal Başkanı Mehmet Doğan bir seminer verdi.

"Akif hem alimdir, hem ariftir"

Bekir Pakdemirli, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u minnetle yad ederek, "O, istikbalimizi ihya eden bir vatan şairidir. O, var olan mücadelemizi, gönül dünyamızı aydınlatan bir insandır. Onun hayatı, mücadeleler ile örülü ve yokluklar içerisinde verilmiş hayattır. Güçlüklerle güçlenmiş, amasız yazmış ve fakatsız üretmiştir. Akif, yalnız bir vatan şairi değil bir vatan bilgesidir. Vatan nedir ve nasıl sahip olunur bunu anlatmıştır. O okulun mescidine ve laboratuvarına aynı şevkle iştirak etmiştir. Elbette Akif'in kadrini methetmek bizi aşar. Akif hem alimdir, hem ariftir" dedi.

Zihninin bir ucunda bilim ve teknik, bir ucunda memleket sevgisi olan Mehmet Akif Ersoy'un görev aldığı kurumlar, cemiyetler ve yayın organlarının kadrini gösterdiğini belirten Pakdemirli, "Akif, işini iyi yapan ve güven veren biriydi. İdeal bir insan portresi olarak Akif'in düşüncesinin bir ucunda bilim ve teknik, diğer ucunda memleket sevgisi vardı. Hiçbir zaman unutmadığımız Akifimizi anmak istedik ve bugünümüzü ona adamak istedik. Onu okumak dünyayı okumak gibi ufuktur bize. Akif, geçmişini okuduğu gibi geleceğini de okumuştur. Akif bize bıraktığı eserleri ile teselli oldu, bizi güçlendirdi. İslam'ın temel eserlerinden sonra en çok basılan eser de Safahat olup, onun eseridir" diye konuştu.

Kaynak: İHA